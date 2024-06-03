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AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne inanç var

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#Emine Erdoğan#AK Parti#MYK
AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne inanç var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam kampında AK Parti kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekillerimizle bir araya geldik. Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapıtaşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam.”

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#Emine Erdoğan#AK Parti#MYK

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