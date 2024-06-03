AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne inanç var

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Erdoğan, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekillerimizle bir araya geldik. Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapıtaşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam.”