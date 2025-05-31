AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim etti.

NASIL SEÇİLECEK

Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğü’nün 10. maddesi kapsamında adaylık müracaatlarının Pazar günü itibarıyla sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran’da Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını söyledi. Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk arandığını hatırlatan Güler, bu oylamada da seçimin gerçekleşmemesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçildiğini anlattı.

MECLİS İRADESİ SEÇERSE...

Öte yandan CHP’nin ardından AK Parti Grubunu ziyaret eden Numan Kurtulmuş, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Eğer 3 Haziran’da Meclis’teki irade tekrardan seçilmemizi uygun görürse, milletvekillerimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde en önemli meselemiz ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili oluşturulacak olan çalışmalara, çabalara öncülük etmek ve destek vermektir.”