MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'nin sosyal medya hesaplarına '23 Nisan' logosu
GeriGündem AK Parti'nin sosyal medya hesaplarına '23 Nisan' logosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 01:07 | Son Güncelleme:

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarına '23 Nisan' logosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla logosunu değiştirdi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, Simay isimli çocuğun 23 Nisan için tasarladığı AK Parti logosunun hikayesi anlatıldı. Simay'ın, tasarladığı logoyu AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a yollaması üzerine tasarım çalışması başlatıldı. Yapılan tasarımla, AK Parti'nin resmi hesaplarına, 23 Nisan'a özel olarak Simay'ın hazırladığı logo konuldu.

AK Partinin sosyal medya hesaplarına 23 Nisan logosu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi