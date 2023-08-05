AK Parti’nin önceliği doğru aday

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Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin hafta başında yaptığı strateji toplantısında, büyükşehirler başta olmak üzere illerde önceliğin doğru aday belirlemek olduğu belirtildi. Bununla beraber AK Parti, sahaya inerek başta büyükşehirler olmak üzere seçimleri en etkileyen etken olarak öne çıkan ekonomi ve Suriyelilerle ilgili vatandaşa yeni dönemde izlenen politikaları anlatacak.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ BAŞLIK

Ekonomide yaşanan bu sürecin geçici olduğuna, 2026’ya kadar uygulamalardan sonuç alınacağına ve hep beraber kemer sıkılacağına vurgu yapılacak. Parti teşkilatının son seçimle beraber motive bir şekilde sahaya ineceğini ifade eden AK Parti kurmayları, “Tüm koşullar bizim için elverişli. Moralimiz yüksek. Sahaya çıkacağız. Doğru adayları da tespit ettiğimizde, ekonomiyle ilgili de o güveni daha da yoğunlaştırdığımızda onu da aşabileceğimizi düşünüyorum. Bir de ekonomide şunu görüyoruz, yani insanlar serzenişte bulunuyor ama dar boğazdan geçeceğimize, sonunun iyi olacağına olan bir inanç söz konusu. Yani o da Cumhurbaşkanı’mıza, hükümete olan inanç. Toplumsal beklentiler vardı, onları karşıladık, onlardan sizler istifade ettiniz, asgari ücrete, memura verilen zamlar, EYT’lilerin sorunlarının çözülmesi, toplumsal taleplerin karşılanma maliyetini çıkıp anlatacağız” diye konuştu.

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3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK

Ayrıca, AK Parti’nin Suriyelilerle ilgili söylemlerinde ise hükümetin, özellikle asayişin sağlanması konusunda önlemler aldığı, daha sıkı denetimlerin yapıldığı, kayıtlı oldukları illere gönderildiği ve kurallara uymayanların sınır dışı edildiğine yönelik atılan adımlar öne çıkacak. Bu arada AK Parti 3 dönem kuralını büyükşehir ve il belediyeleri için uygulama kararı alırken, ilçe belediyeleri için uygulamayabileceği belirtiliyor. Yine, bazı belediyeler için kadın belediye başkan adaylarının gösterilmesi için çalışmalar yürütülürken bu dönemde kadın aday sayısının artabileceği de aktarılıyor. Parti kurmayları, “Küçük ilçelerde geçen dönem uygulamamıştık. İlçeyle çok özdeşleşen bazı isimler oluyor. Ancak bu isimler dışında, 3 dönem kuralını orta ve büyük ölçekli belediyelerde uygulayabiliriz” dedi.