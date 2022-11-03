AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılı... 20 yılda birçok sınav verdi, yatırımlar hız kesmedi

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AK Parti iktidarında 20 yıl geride kaldı. AK Parti dönemi 14 Ağustos 2001'de başladı. Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkıldı. Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı.

20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti her 2 seçmenden birinin oyunu aldı. 2014 yılında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

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AK PARTİ BİRÇOK SINAV VERDİ

E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ ADIMLAR

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru, büyük harekat ve operasyonlarla engellendi.

Savunma Sanayiinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

DİPLOMASİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.

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YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ

AK Parti iktidarında yatırımlar hız kesmeden devam etti. Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi.

MİLLİ OTOMOBİL ÜRETİM BANDINDAN İNDİ

Cumhuriyetin 99'uncu yaşında Türkiye bir hayaline daha kavuştu. Milli otomobil TOGG üretim bandından indi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hedefi 2023 seçimleri. Ve ardından yeni büyük projelerle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek.

'20 YIL ÖNCE BUGÜN, BU SAATLER'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya hesabından AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında "Yüz yılın işini biz 20 yıla sığdırdık. Hastanelerimizde şifa kaynağı olduk. Yollar ile uzakları yakın ettik" ifadelerini kullandı.

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"YÜZ YILIN İŞİNİ BİZ 20 YILA SIĞDIRDIK"

AK Parti Türkiye'ye 20 yıl iktidarda kalma rekorunu kırdırdı. Şu anda bunu Avrupa Birliği'nde yaşayan liderler kalmadı. Biz kendileriyle farklı mecralarda görüşme fırsatı buluyoruz. Bizimle birlikte yürüyen, bu süreç içerisinde bizimle olan dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin hizmetine sunduğumuz her bir eserin ayrı bir anısı var. Yüz yılın işini biz 20 yıla sığdırdık. Hastanelerimizde şifa kaynağı olduk. Yollar ile uzakları yakın ettik. Konutlarla milletimize çatı olduk. İstihdam projelerimizde işsize iş olduk. Sosyal destek projesiyle fakir fukaraya aş olduk. 20 yıldır gülmeyen yüzleri güldürdük. Yaptığımız eserleri anlatmaya vakit yetmez.