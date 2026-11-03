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AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ihtilaline imza attık

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#3 Kasım 2002
AK Partinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ihtilaline imza attık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 14:42

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık.

AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık.

Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız.

Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.

AK Partinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ihtilaline imza attık

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#3 Kasım 2002

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