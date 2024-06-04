AK Parti’nin hafta sonu kampında sandık tespitleri

Haberin Devamı

* Parti yöneticileri, kabine üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı kamptaki sunumlarda, “2019’dan bu yana pandemiyle başlayan, küresel etkilerle devam eden ve asrın depremiyle ülkemizi etkisi altına alan ekonomik sorunlar, emeklilerin maaş durumlarına itirazları, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarındaki artışlar ve konut ve ticarethanelerde kirada bulunan vatandaşlarımızın yüksek kira bedelleriyle ilgili şikâyetleri etkili olmuştur. Sandığa gitmeyen seçmenimiz CHP’nin oyunun oransal olarak artması görüntüsünü ortaya çıkarmıştır” tespitleri sıralandı.

İSRAF, ŞATAFAT, ÇAKARLI ARABA

* AK Parti’nin “önümüzdeki dönemde dikkat etmesi gereken başlıklar” konusunda sosyal belediyecilik çalışmalarına dikkat çekildi. Sunumda, “Samimiyet, tevazu ve gayretin içselleştirilerek uygulanması önemli. Uygulamalarda ve çalışmalarda ortaya çıkan israf görüntüleri, şatafat, gösteriş, çakarlı arabalar ve gereksiz korumalar asla kullanılmamalı. Belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılmalı” denildi.

Haberin Devamı

EN GÜÇLÜ YÖNÜMÜZ ‘KARİZMATİK LİDERİMİZ’

* Durum analizi raporunda AK Parti’nin güçlü yönleri arasında şunlar yer aldı: “Karizmatik lider, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ inancı, AK Parti’nin yönetme tecrübesinden elde ettiği kabiliyeti, yetişmiş insan kaynağı, 22 senelik başarı hikâyesi, Türkiye’nin temel sorunlarını çözebilecek kapsayıcı parti olması, yaygın teşkilât yapısı, yüksek üye sayısı, toplumun en az yüzde 60’ının herhangi bir seçimde AK Parti’ye oy vermiş olması ve partinin reformcu yanı.”

DİP DALGA UYARISI

* AK Parti’nin siyaseten içinde bulunduğu zorluklar ise şöyle anlatıldı: “Seçmenin demografik yapısı değişti. 2028’de 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak; şu anda 14 yaşında olan bir genç bizim seçmenimiz olacak. Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var ve biz dip dalgaları yakalamak konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Her bir arkadaşımıza AK Parti’yi temsil etmenin getirdiği sorumlulukları, partimizin değerlerini ve vizyonunu yeniden hatırlatmalıyız. Ülkemizde parti aidiyetleri zayıflama eğilimindedir.”

Haberin Devamı

SADECE VERİYE BAKILMAMALI

* Sunumların ardından parti politikalarına ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekti. AK Partili eski bir vekil, “Samimiyetsizlik kurumsallaştı. Seçim öncesi yapılan temayül çalışmaları başarısızdı. Algı oluşturamıyoruz, pasif kalıyoruz. Tuzu kuru diye Beyaz Türkleri eleştiriyorduk şimdi beyaz Müslümanlar çıktı” dedi.

Eski bakan bir milletvekili de “Seçim sonuçlarıyla ilgili sunumlarda sadece veri veriliyor. Bu seçim sonucu bize ne gösteriyor o belli değil. ‘Anket yaptık en büyük sebep ekonomi çıktı’ deniyor ama bu tek başına yeterli değil. Seçim sonuçlarına baktığımızda ittifak pazarlığı yaptıklarımızdan memnun muyuz?” eleştirisini yaptı. Bir kurucu üyenin ise “Doğallığımızı, samimiyetimizi sahada kaybettik. Halktan birileri olduğumuzu yeniden göstermemiz lazım. Partimiz bürokratikleşmeye başladı” sözleri dikkati çekti.