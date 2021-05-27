AK Parti’nin anayasa çerçevesi ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda açıklanıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek, AK Parti’nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının yer alacağı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, bugün, 27 Mayıs askeri darbesinin 61’inci yıl dönümünde, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek.
Bu, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak ismi değiştirilen, askeri darbesi sonrası yargılamalara ev sahipliği yapan Yassıada’daki ilk etkinlik olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 146’ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
‘YASSIADA EN ÖNEMLİ SEMBOL’
Kandemir, 27 Mayıs’ta Yassıada’da olmanın, oradan seslenmenin siyasi anlamı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Cumhur İttifakı’nın millete söylediği bir şey var; ‘Bu darbe anayasasından kurtulmak ve yeni bir anayasa ile toplumun huzuruna çıkmalıyız’ diyoruz. 27 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’mızın konuşmalarının arasında yeni anayasamızın, yeni anayasa ile ilgili yaklaşımımızın kodlarını görmüş olacağız. Bir kere daha oradan biz milletimize darbeyi unutmadığımızı, acıları unutmadığımızı, bununla yüzleştiğimizi buradan güçlenerek çıktığımızı ve çıkacağımızı bunun zirvesinin de yeni anayasa olduğunu haykıracağız. Yeni anayasayla ilgili bir çerçeveyi Cumhurbaşkanımızın konuşmasının satır aralarında göreceğiz. Kodlarını yarın (bugün) yapacağımız toplantıda Cumhurbaşkanı’mızdan duymuş olacağız.”
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