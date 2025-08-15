AK Parti’nin 24. yılında Erdoğan’dan mesajlar: Biz bitti demeden bitmez

Haberin Devamı

‘HADİ ORADAN’ DİYORUM

“Dünden beri ahlâksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

ŞANTAJ YAPILAN VARSA

Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin; ne ülkeye, ne millete, ne de Genel Başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil; çok daha çirkin, çok daha hakaretamiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat şunu bilsin, hiçbir zaman da unutmasın: Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz.

BİZDE EMEKLİLİK YOKTUR

Partimiz içinde lise, üniversiteden itibaren siyaset yapmaya başlayan bir genç, aslında siyasete istikamet çizme ve devlet yönetme idealiyle bu yola girmektedir. O yol daima açıktır. Ağabeylerinin, ablalarının yanında pişen gençlerimiz, bugün bakanlık kadrolarımızda, milletvekili olarak, belediye başkanları olarak, Genel Merkez kadrolarımızda kendilerine yer buluyor, çok önemli hizmetlere imza atıyor. AK Parti, insan öğüten bir değirmen asla değildir değerli arkadaşlarım... Bizde emeklilik yoktur, bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz. Her yaştaki arkadaşımız, bizimle yol yürümeye devam ettiği müddetçe, elbette biz de onun bilgisinden, tecrübesinden, görgüsünden istifade etmeyi sürdürürüz. Bu haliyle bakıldığında AK Parti, Türkiye’nin birikimidir, hazinesidir.”

ÖLMEDİĞİMİZE GÖRE ÇALIŞMAYA DEVAM

Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeriye girmedi, bundan sonra da Allah’ın izniyle hiçbir zaman girmeyecek. Milletimize karşı su gibi berrak, toprak gibi mütevazı olacağız. Biz sadece 24 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere, muhalefetin hayalleri bile erişemez. Ancak, kendi kendimizle yarışıyoruz, rehavete de kapılmayacağız. Her yeni gün, yaptıklarımızın üzerine bir yenisini koymak zorundayız. Ölmediğimize göre, çalışmaya devam. Son ana, son nefese kadar vatan için, millet için, ümmet için üretmeye, koşmaya, koşturmaya devam. Bizim anlayışımız, budur. Bizim hayat pusulamız, budur. AK Partimizin 24’üncü doğum günü kutlu olsun.

BÖLGEMİZDE YENİ BİR OYUN SAHNELENİYOR

Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken, dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Türkiye’nin, istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir. Gazze’deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Suriye’den Doğu Akdeniz’e, Balkanlardan Afrika’ya uzanan geniş bir alanda, Türkiye karşıtı bu politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Ne yapılmaya çalışıldığının tabii ki bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübeye ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz. Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız.

TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGRAMI

Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı Reform Programı ile hedeflerimize çok daha hızlı ilerleme imkânı bulacağız.

YILLARCA BURADA OLACAĞIZ

Referansımız millettir. Bu yola, sadece ve sadece milletin gönlüne girmek, milletin gönlüne taht kurmak için çıktık. AK Parti olarak biz 24 yıldır siyaset sahnesindeyiz; uzun soluklu bir kutlu yürüyüş yapıyoruz. İsimler değişir, unvanlar değişir ama bizim kutlu yürüyüşümüz aynı istikamette inşallah devam eder. 24 yıldır buradayız, daha yıllarca inşallah burada olacağız. Yetişmiş kadrolarımızla, Allah ömür ve güç verdiği müddetçe daha nice yıllar Türkiye’nin, milletimizin hizmetinde koşturacağız. Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.

BU RİSKE NİÇİN GİRDİĞİMİZİN FARKINDALAR

(Terörsüz Türkiye süreci) Çok hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Aziz milletimiz, asırlardan süzülüp gelen Anadolu irfanıyla, o engin basireti ve sağduyusuyla bizim ne yapmaya çalıştığımızın çok net farkındadır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim bu riske niçin girdiğimizin farkındadır. Muarızlarımız ve hasımlarımız da terörsüz Türkiye’nin ne demek olduğunun aynı şekilde farkındadır. Türkiye, en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır; bunun heba edilmesine göz yummayacağız. AK Parti olarak, aydınlık yarınlara kapı aralayan bu süreci özenle yöneteceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

KISA SÜREDE ÇOK ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

Terörsüz Türkiye sürecimizle inşallah bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Süreç sayesinde yalnızca terör sorununu çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak birlikte başlattığımız, bir devlet politikası olarak yine beraberce yürüttüğümüz bu süreçte kısa sürede çok önemli mesafe alındı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’yla, Meclisimizin de geniş bir katılımla sürece dahil olması sağlandı. İlk üç toplantı verimli iklimde gerçekleşti. Temennimiz yapıcı atmosferin korunmasıdır. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz; ama Terörsüz Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracaktır. Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacaktır.

DAHA ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ

Erdoğan CHP Lideri Özel’e eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Beyefendi çok rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken, biz işimize bakacağız. Ak kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. AK Parti ailesi; Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine, AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, ‘önce ülkem ve memleketim’ diyen herkes bizim tabii üyemizdir; kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır. Sizler gibi vefakâr yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, sizler gibi alnı ak, yüreği ak, çalışkan, cesur dava arkadaşları nasip ettiği için Cenab-ı Allah’a şükrediyorum.”





‘TOPUKLU EFE’YE ROZET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda CHP ve İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı ve sahnede fotoğraf çektirdi. Gözler, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen ve ‘Topuklu Efe’ diye bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun üzerindeydi.





İŞTE AK PARTİ’YE KATILAN BAŞKANLAR

CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Parti’den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık.

24 YILIN ŞARKILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabının ardından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, günün anısına Erdoğan’a AK Parti’nin 24 yılına damga vurmuş seçim şarkılarından oluşan bir plak takdim etti.