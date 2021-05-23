AK Partililer’in 25 Mayıs programları iptal

AK Parti yönetimi, görev süreleri 7 Haziran’da sona erecek 11 HSK üyesinden 7’si için gizli oy yöntemiyle yapılacak bu seçim öncesinde milletvekillerini “çok önemli” notuyla uyardı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı imzasıyla gönderilen mesajda milletvekillerinden, resmi ve özel bütün programlarını iptal ederek seçim günü Meclis’te olmaları istendi. Mesajda, seçimin ilk turda tamamlanabilmesi için üçte iki çoğunluk yani 400 geçerli oy gerektiği de anımsatıldı.

UZLAŞIYLA SEÇİM

Meclis’te ilk kez yapılacak HSK üyeliği seçimlerinde 7 üyelik için 21 isim belirlendi. Meclis Genel Kurulu’nda da salı günü bu 3’er aday arasından HSK’da 4 yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılacak. Karma Komisyon’da seçilen adaylar, kurum kontenjanlarına göre şöyle:

“Danıştay: Aysel Demirel, Musa Heybet, Lütfiye Akbulut. Yargıtay: Ergün Şahin, Sinan Esen, Ömür Topaç, Ahmet Kar, Faruk Şener, Nevzat Özsoy, Zeynep Şahin, Mehmet Reşat Koparan, Sevinç Türközmen. Avukatlar: Bilal Temel, Hamit Kocabey, Alaaddin Varol, Önder Ataseven, Arzu Sonsuz, Aydın Akpınar. Öğretim Üyeleri: Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya, Müslüm Akıncı.”

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