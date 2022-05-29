AK Partililer Avrupa’da seçim gezisine çıktı

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AK Parti milletvekilleri, Seçim İşleri Başkanlığı’nın organizasyonunda başta Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda olmak üzere gruplar halinde “seçim gezilerine” gönderilmeye başlandı. Seçmen gruplarının yoğun olduğu ülkelere ve bölgelere o ilin vekillerinden oluşan 3-5 kişilik grupların yapıldığı, ziyaretlerin ise 4 günlük sürelerle planlandığı belirtildi. Ziyaretlerin seçim yaklaşırken arttırılacağı ifade ediliyor.

YARISI SANDIĞA GİTMİYOR

Verilen bilgiye göre, yurtdışındaki seçmenin yarısı Türkiye seçimleri için sandığa gitmiyor. Bu sayıyı arttırmak ve kritik görülen genel seçimlerin sonuçlarını etkilemek için propaganda çalışması yapıldığı kaydedildi. AK Parti yöneticileri, salgın nedeniyle 2 yıldır yurtdışındaki vatandaşlarla program yapılamadığını, sorunlarının dinlenmesi ve önerilerin hükümete iletilmesi gibi görevler de üstlenildiğini aktardılar. AK Parti kurmayları, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının oy kullanma refleksinin artmasına rağmen yeterli olmadığı, genel olarak bu ülkelerdeki seçimlerde de sandığa gitme eğilimlerinin düşük olduğu belirtilirken, şu değerlendirmeler yapıldı:

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YURTDIŞI HEDEFİ: ÇOK KATILIM

“AK Parti olarak yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı sandığa daha fazla yöneltmek için uğraşıyoruz. 2023 seçimleri Türkiye’nin en kritik seçimi olacak. Tek bir oyun bile dışarıda kalmasını istemiyoruz.”

ENGELLİ SEÇMENE ULAŞMA

Verilen bilgiye göre, yurtdışındaki kayıtlı seçmen sayısı 3 milyonu aştı. Bu seçmenlerin yaklaşık 1.5 milyonu oy kullanıyor. AK Parti bir yandan da engelli seçmenlerle ilgili çalışma yapıyor. Engelli seçmenlerin yüzde 70’i sandığa gidiyor. Şu anda görme engelli 100 bin civarında, ortopedik engelli ise 123 bin civarında seçmen bulunuyor.