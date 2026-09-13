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AK Partili Zorlu'dan Suriye'de Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımına ilişkin açıklama

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#Suriye#Türkçe#AK Parti
AK Partili Zorludan Suriyede Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 19:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Suriye'de Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımı konusunda bir engel bulunmadığı Suriye makamlarınca açıklanmıştır. Buna göre Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır" dedi.

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Zorlu, NSosyal hesabından Türkçenin Suriye'deki müfredatta seçmeli ders statüsünde bulunmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir süredir kamuoyunda Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak kullanımı konusunda çeşitli haberler ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Zorlu, söz konusu tartışmaların kamuoyuna yansıdığı andan itibaren ilgili kurumlarca koordinasyon halinde konunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Zorlu, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları kapsamında Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımı konusunda bir engel bulunmadığının Suriye makamlarınca açıklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriye'nin tüm bileşenleriyle barış, huzur ve refah temelinde geleceğe taşınmasına yönelik kararlı irademiz devam edecektir."

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#Suriye#Türkçe#AK Parti

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