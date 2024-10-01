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AK Partili Zenbilci istifa etti

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#AK Parti#Ahmet Zenbilci#İstifa
AK Partili Zenbilci istifa etti
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa etti.

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıklarken “Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum” dedi.

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#AK Parti#Ahmet Zenbilci#İstifa

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