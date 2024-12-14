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AK Parti'li Yılmaz: SGK'ya en çok borcu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi

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#AK Parti#Yusuf Ziya Yılmaz#SGK
AK Partili Yılmaz: SGKya en çok borcu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 14:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, en çok borcu olan belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, "9,6 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise 5,9 milyar lira borcu var" dedi.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Konya'nın ilçelerinin belediye başkanları katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir işçi belediyede çalışırken ona belediye brüt maaş öder. O brüt maaşın içinde sigorta primi de var. Yani sosyal güvenlik primi vardır. Sosyal güvenlik primini öderken ay sonunda onlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen prim olarak maaştan ayrılır ve ödenir. Bu korkunç paraların harcandığı konserlere bu parayı harcayan belediyeler, zavallı insanların sosyal güvenlik primlerini ödememek gibi bir şeyi yaptıklarında hiç vicdanları sızlamıyor mu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 8,4 milyar lira borcu olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır malum siyasi parti tarafından yönetiliyor. En büyük borcu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. 9,6 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise 5,9 milyar lira borcu var. Allah rahmet eylesin, Kadir ağabeyin zamanında, onun bıraktığı belediyede 70 milyon lira borcu varmış. Adana 4,2 milyar lira, Şişli Belediyesi'nin 2,5 milyar lira borcu var. Aziz milletimiz bunları görsün."

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#AK Parti#Yusuf Ziya Yılmaz#SGK

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