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AK Partili Yılmaz: Belediyelerde yan gelip yatıyorsunuz

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#AK Parti#Yusuf Ziya Yılmaz#CHP
AK Partili Yılmaz: Belediyelerde yan gelip yatıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP’ye “Aldığınız belediyeler var; ne iş yapıyorsunuz oralarda, yan gelip, yatıyorsunuz” diye seslendi.

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Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Diğer partilerin böyle bir amaçları yok. Diğer siyasi partilerin amacı, ideolojiyi yaymaya dönük bir önceliği, hizmetin önüne koymak. Çıkan kavgayı görüyorsunuz, hala devam ediyor. Onlar, ‘Belediyeleri alacağız’ diyorlar, değil mi? Şimdi öyle konuşuyorlar. Peki belediyeleri alıp ne yapacaksınız? Aldığınız belediyeler var; ne iş yapıyorsunuz oralarda, yan gelip, yatıyorsunuz. Oraları da ideolojik karargâh haline getirmişsiniz. Oralar siyasi yandaşların maaş aldığı, çöreklendiği, nemalandığı yerler. Oralarda makam ve mevki paylaşma organize ediyorsunuz. Bizim öyle bir derdimiz yok.”     

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#AK Parti#Yusuf Ziya Yılmaz#CHP

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