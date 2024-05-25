AK Partili Yel ‘yaşam hakkı’nı savunmuştu... İşte o Meclis raporu

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Yel, rapora yazdığı sunuş yazısında, “Gelişmiş ülkelerde sokaklarda hiç hayvan bulunmadığı gerekçesinden yola çıkarak sokak hayvanlarının itlaf edilmesine yol açacak bir düzenleme yapılması hayvanların yaşam hakkını ortadan kaldırmak demektir. İnsanın, hiçbir gerekçeyle bir türü ortadan kaldırma kararına ya da yetkisine sahip olmadığı kabul edilmelidir” dedi. Raporda ise popülasyon kontrolüne yönelik “En etkili ve tek yöntem üremenin engellenmesi, kısırlaştırmadır” vurgusu yapıldı.

2019 yılında eski AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in Başkanlığında çalışan Komisyon, 12 resmi toplantı ve değişik kurum ve kuruluşlardan 81 kişi ile görüşerek, TBMM Başkanlığına 200 sayfalık bir rapor sunmuştu. 34 maddelik teklifin sıralandığı raporda sokak hayvanlarının popülasyonun kontrolü için en etkin çözümün kısırlaştırma seferberliği olduğu vurgulanmıştı.

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Raporda özetle şu öneriler yer almıştı:

“Sürecin doğru yönetimi için; bütçe tahsisi (özellikle ülke çapında uygulanacak kısırlaştırma seferberliği kapsamında kurulacak kısırlaştırma merkezleri için merkezi yönetim bütçesine ödenek koyulması), veteriner hekim, yardımcı teknik personel ve destek personel istihdamı ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, kısırlaştırma seferberliği konusunda gerekli adımları atmayan belediye başkanları ile personeline adli ya da idari yaptırım uygulanmalıdır. Önerilerden bir tanesi de ‘Hayvan Hakları Fonu’ ya da başka bir ad altında bir fon oluşturulması önerisidir. Bu fonun gelirlerinin; belediyelerin aldığı emlak, çevre temizlik vergilerinden aktarılacak paylardan; at yarışı, milli piyango gibi şans oyunlarından aktarılacak paylardan, kesilen idari para cezaları ile yapılacak bağışlardan oluşabileceği düşünülmektedir.”