AK Partili Yazıcı: Yeni anayasayı referanduma sunmak suretiyle gerçekleştireceğiz

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AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan bir otelde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekilleri, AK Parti il başkanları ile partililer katıldı.

İki gün sürecek toplantının açılışında konuşan Yazıcı, anayasada 19 defa değişiklik yapıldığını belirterek, “En önemli değişikliği bildiğiniz gibi 15 Temmuz gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş bütünlüğüne koymuştur. Türkiye elbet yeni bir anayasayı birlikte Meclis’te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu da hedefimize ulaştırırız ve ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye'nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi ‘Terörsüz Türkiye.’ Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemlidir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor” diye konuştu.

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“25 YILDAN BERİ EL ATMADIĞIMIZ ALAN YOK”

Yazıcı, ‘Terörsüz Türkiye’ için yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bununla alakalı bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararına olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız. 25 yıldan bu yana Türkiye'yi yönetiyoruz. 25 yıldan beri el atmadığımız alan yok. Siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcıdır. Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasında veya mahzenlerde terk etmedik. Her konuyu öncelikleri belirlemek süreciyle ele aldık ve Türkiye'yi inşa ede ede bu güne taşıdık.”

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Toplantının kalan bölümü basına kapalı olarak devam edecek.