AK Parti'li Yazıcı: Cezaların caydırıcı olması önemlidir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin Rize İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Yazıcı, Rize'de işlenen kadın cinayetine ilişkin, "Sorunlar yaşandıkça yasal düzenlemelerden bahsederiz. Tabii ki yasal düzenlemeler önemli ancak esas olan; var olan düzenlemeleri, yasayı uygulamakla, yetkili birimlerin, yargı erkinin bunu dört dörtlük, amacına, hedefine uygun olarak uygulamasını sağlamaktır. Toplumsal dokumuzun, sosyal hayatımızın, değerlerimizle daha güçlü bir hale getirerek, birbirimize karşı daha tahammüllü empati yaparak ilişkilerimizi sürdürmeye odaklanmamızdır. Dün Rize'de yaşanan cinayet, hepimiz üzmüştür. Tabii ki cezaların caydırıcı olması önemlidir. Bu konuda Adalet Bakanlığı'mız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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'KAMUOYU BUNU MERAK EDİYOR'

Çok hızlı bir şekilde 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine doğru gittiklerini ifade eden Yazıcı "Seçimlerin siyasi partiler dışındaki en önemli unsuru; adaydır. Özellikle cumhurbaşkanlığı adayıdır. Bugüne kadar Millet İttifakı defalarca soruya muhatap olmalarına karşı, 'Seçim tarihi açıklansın adayımızı açıklarız, adayımızı açıklamak için henüz zamanı var' diyerek ayak sürtüyorlardı tabiri caizse. CHP Genel Başkanı, 'Seçim tarihi belli olsun' diyor, tarih belli. Anayasaya göre 5 yılda bir yapılır. Dolayısıyla o 5 yıl Haziran 2023'te doluyor. Haziranın ortasında pazar günü seçimler yapılacak. Seçim tarihi belli, bu argüman ellerinde yok. Cumhur İttifakı adayını net açıklasın diye de bir argüman kullanıyorlardı. Cumhurbaşkanımız, 'Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım' dedi. Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesi konusunda ayak sürtmesine gerekçe gösterecekleri hiçbir argüman artık ellerinde yok. Bekliyoruz. Bunlar siyasette bir hedefe varamayışın, hukuka da çok uygun olmayan dolaylı argümanlarla gerekçelendirilerek gündemden düşürme çalışmaları. Bu gerekçelerde cumhurbaşkanımız tarafından Millet İttifakı'nın elinden net bir şekilde alınmış açığa çıkarılmıştır. Bakalım ne diyecekler, kamuoyu bunu merak ediyor" diye konuştu.

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'ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK'

Gündemlerinde erken seçim olmadığını aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bir halk deyişi vardır; oynamayacak olan yerim dar der. Herhalde sıkışması bir vaziyetteler. Aday belirleme konusunda aralarında ittifak oluşturacak, ortak bir kanaat sonucu belirleyecekleri bir durum yok. Onun için realiteye uymayan, gerçeklikle bağdaşmayan argümanları tekrarlayıp, duruyorlar. Bu boşuna bir tekrardır. Seçim tarihi bellidir. Haziran 2023'ün ortası. Erken seçim olacak diye Türkiye'nin bir gündemi yok. Hükümetimiz ve ilgili kurum, kuruluşlar hayat pahalılığıyla, ekonomik politikalarla ve güncel sorunlarla gündemini doldurmuş, bu konulara odaklanmış. Bizim amacımız, hedefimiz; insanımızın hayatını yaşamını kolaylaştırmak, Türkiye'yi daha ilerilere taşımaktır."