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AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 19:12 | Son Güncelleme:

AK Partili Yazıcı: "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası"

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AK Partili Yazıcı: "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili olduğu 9 Mart 2003 Siirt seçimlerinin Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 18 yıl önce bugün, yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili olarak AK Parti'nin kesintisiz iktidar yolculuğunu başlattığını kaydeden Yazıcı, "Milli irade düşmanlarının tüm engelleme girişimlerine rağmen Milletimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmayı başarmıştır. Milletimizle birlikte Türkiye'yi büyütmeye, 2023 hedeflerimizle başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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