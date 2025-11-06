AK Parti'li Yayman'dan CHP'ye tepki: Deprem üzerinden toksik muhalefet yapıyorlar

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin AK Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yayman, deprem bölgesinde 453 bin hak sahibinin evlerinin 6 Şubat'ta teslim edileceğini belirterek, “Deprem meselesi bir siyasi polemik meselesi olmamalıdır. Üzülerek ifade etmem gerekir ki 6 Şubat depremi geride kalmasına rağmen sosyal medya üstünden devam eden artçı sarsıntılar sürmektedir. Daha arama kurtarma faaliyetleri devam ederken sosyal medya üstünden başlatılan 'baraj patladı' yalanını hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu yalanlar arkası kesilmeden devam ediyor. Muhalefet bu konu üstünden siyaset yaptığını düşünüyor. Olabilir. Buna da saygı duyuyoruz. Demokrasilerde bunlar olur. Ama Cumhurbaşkanımız ‘deprem turisti’ demişti. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmiyorlar. Gelip görsünler. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Adana'da, Osmaniye'de, Diyarbakır'da yapılan evleri gelip görmelerini istiyoruz. Eskiden turist olarak geliyorlardı. Şimdi turist olarak dahi deprem bölgesine gelmiyorlar. Nereye gidiyorlar? Avrupa başkentlerine gidiyorlar. Ve oradan Türkiye aleyhinde tezviratlarda bulunuyorlar. Biz bunu kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'DEPREM OLSUN HÜKÜMET ALTINDA KALSIN ANLAYIŞI VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesi ile ilgili yaptığı açıklamaların hepsinin yanlış olduğunu söyleyen Yayman, “Keşke kendi partilerine, belediye başkanlarına, il başkanlarına ve ilçe başkanlarına sorsalar. Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da, İskenderun'da, Kahramanmaraş’ta, Elbistan'da, Adıyaman'da hangi konutlar yapılmış, hangi temeller atılmış, nereden nereye gelmiş? Depremden hemen sonra Antakya'da iki tarihi kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması için Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz iki tarihi eseri ayağa kaldırmak istedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Antakya Habib-İ Neccar Camii'ni ayağa kaldırmak istedi. Restorasyon çalışmalarına başladı ve cami yeniden ayağa kaldırıldı. İç dizaynı yapılmakta, yazıları yazılmakta ve cami aslında tamamlanmış durumda. Hemen depremden sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi de Antakya Ulu Camisini yapacaktı. Yerel seçimler oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Lütfen gelip iki camiye bakın. Habibi Neccar Camii tamamlanmış durumda. Ulu Camii ile ilgili çalışmalar henüz daha başlamamış durumda. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel, eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına desin ki ‘ya ben böyle konuşuyorum da Antakya Ulu Camii'nin durumu nedir?’ Gelip bunu söylesin. Aslında muhalefetin ne kadar büyük bir anlayış problemi yaşadığını ve deprem üzerinden nasıl bir yanlış siyaset izlediğini, toksik muhalefet yaptığını hep beraber görüyoruz. Muhalefetteki anlayış şu; deprem olsun hükümet altında kalsın, sel olsun hükümet sele kapılsın, yangın olsun hükümet bunun altında kalsın anlayışı var. Bu doğru bir anlayış değildir. Milletimiz de bu anlayışı asla onaylamamaktadır" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘CHP'Lİ BELEDİYELERİN YAPTIĞI TEK BİR İŞ YOKTUR’

Yayman, deprem bölgesindeki CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Pek çok belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hatay'da deprem bölgesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı tek bir iş yoktur. Ne bir iş yeri yapmıştır. Ne bir konut yapmıştır. Ne bir altyapı projesine destek olmuştur. Bilakis biz iktidar, muhalefet, farkı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz için gece gündüz çalışmaya devam etmekteyiz. Sayın Özgür Özel'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer siz hükümetimizin yaptığı çalışmaları yetersiz buluyorsanız buyurun siz yapın. Deprem zamanı verdiğiniz sözleri siz unutmuş olabilirsiniz. Ama biz asla unutmadık" dedi.