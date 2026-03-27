×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Yayman'dan 'ArtAnkara 12'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Hüseyin Yayman#AK PARTİ#Kültür
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 13:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 'ArtAnkara 12'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Yayman, "Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama sanatçı olamaz. Bizi milletçe bir arada tutan başlıklardan en önemlisi sanattır, kültürdür. Tüm sanatçılarımızın yanındayız" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO Congresium'da düzenlenen 'ArtAnkara 12'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanını gezen Yayman, eserleri inceleyerek katılımcılarla sohbet etti. Yayman, "Ankara'mız için tarihi bir gün. Bu sadece Ankara'nın değil; bölgemizin, Türkiye'nin ve bence coğrafyamızın en önemli etkinliklerinden bir tanesi. Böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek, sanatçıları bir araya getirmek çok kıymetli. Sanat, kültür bizi bir arada tutan en önemli enstrümanların başında geliyor. Hepimiz çok fazla siyaset, savaş, dış politika konuşuyoruz. Gündelik hayatımızda bize nefes aldıracak sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunmak çok kıymetli. Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama sanatçı olamaz. Bizi milletçe bir arada tutan başlıklardan en önemlisi sanattır, kültürdür. Tüm sanatçılarımızın yanındayız.

Sanatçılarımızın sorunu, bizim sorunumuzdur. Türkiye; 86 milyon olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok başarıyı yakalamıştır. Şimdi artık sanatta büyük atılımların yapılma zamanıdır. Türkiye'yi ileriye taşıyacak faaliyetler içinde olmayı önemsiyoruz. Tüm sanat faaliyetlerinin, sanatın ve sanatçının yanındayız. Onların ne kadar güç koşullarda çalıştığının da farkındayız" diye konuştu. (DHA)
BAKMADAN GEÇME!