AK Parti'li Yayman'dan Ankara Kitap Fuarı'na ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, ATO Congresium'da düzenlenen '23'üncü Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanını gezen Yayman, eserleri inceleyerek katılımcılarla ve öğrencilerle sohbet etti. Yayman, "Buradaki coşkuyu, heyecanı, kalabalığı görünce kültür adına, sanat adına, Türkiye'nin okurları adına sevinmemek elde değil. Muazzam bir kalabalık var.

Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Fuar yetkililerinden öğrendiğimiz bilgiye göre 500'e yakın yayınevi, 850 yazar ve 1000’e yakın etkinlik yapılıyor. Bu muazzam bir etkinlik. Türkiye'nin özlediği manzaralar, özellikle gençlerimizi burada fuarda görmek çok kıymetli, çok değerli. Okullardan öğrencilerimiz geliyor; burada yazarlarla ve kitaplarla buluşuyor. Çocuk sesinin kitaplarla beraber olması çok kıymetli, çok değerli" diye konuştu

Yayman, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı olarak her zaman yazarların yanında olduklarını söyleyerek, "Kitap okumak çok kıymetlidir, çok değerlidir. Kitap okumak bizi hem tanımadığımız insanlarla özdeşim kurmaya hem tanımadığımız, bilmediğimiz yerlere gitmeye ve farklı dünyaları keşfetmemize yol açar. Dolayısıyla okumak çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ben bütün Ankaralı okurlarımızı fuara gelmeye davet ediyorum. Dijitalleşme çağında kitaba dokunmak, mürekkep kokusunu almak, kitabın, kağıdın kokusunu almak bizatihi çok değerli, çok kıymetli. Dijitalleşme önemli ama dijitalleşmeye karşı okumayı, yazmayı, tefekkür etmeyi tüm okurlarımızdan rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.