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AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

AK Partili Yayman paylaştı: Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır

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AK Partili Yayman paylaştı: Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

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