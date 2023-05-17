AK Partili Yayman: Halkla siyasete konuşmadık, acıları dinledik

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremzedelere yönelik hakaretlere ilişkin şu ifadeleri kullandı.

Sonuçları aslında biz daha yüksek bekliyorduk. Vatandaşlarımızla buluştuğumuzda "Biz sizin oyunuzu istemeye gelmedik, acılarınız paylaşmaya geldik." Burada müzikli mitingler yapmadık. 14 Mayıs öncesi buna özen gösterdik. Yaşadığımız depremin boyutları düşünüldüğünde inanılmaz bir katılım oldu. Bir kanaatleri vardı, Türkiye ve gelecekleri dair. Bunu bir anlamda sandığa yansıttılar ve Hatay'da Cumhur İttifakı birinci çıktı. Pek çok sandıkta oylarımızın sayılmadığını tespit ettik. İtirazlar sonuçlandığında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan önde olacak.

İnsanlar diyor ki," Benim evimi verirse Erdoğan verir, Beni bu enkazdan Cumhur İttifakı kurtarır" Terör örgütleriyle iş birliği yapan bir diğer ittifakın olduğunu gördüler. Türkiye'ye ve Erdoğan'a sahip çıkma motivasyonuyla akın akın gelip oy kullandılar. 400 bine yakın insan Hatay'ı terk etmişti, bunların %90'ının geldiğini gördük.

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DEPREMZEDELERE HAKARET

Bunlar doğrudan bir hakaret. İnsan bir iyilik yaptığı zaman bu iyiliği bir oy karşılığında mı yapıyor. Biz bunu Hataylı olarak kabul etmiyoruz. Türkiye 85 milyon olarak Hatay'a deprem bölgesine sahip çıktı. Kendisini bilmez bu insanların hakaretleri çok yanlıştı. Millet İttifakı'nın vatandaşı yanlış okunduğunu gösteriyor. İnsanlar, "Bana bir tarafta ücretsiz ev vereceğini söylüyor" Buna inanmıyor.

Hatay en çok şehit veren illerden bir tanesi. Çok fazla milliyetçi hassasiyeti var. Bir iklim oluştu ve bu iklime bağlı olarak 1. turdan alnımızın akıyla çıktık.