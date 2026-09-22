AK Parti'li Yavuz: Seneye seçim yok, seçimler 2028'de olacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Eskişehir’e geldi. Bir otelde düzenlenen programa Yavuz’un yanı sıra TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile partililer katıldı.

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'9 PİST AÇILDIĞINDA YOLCU SAYISI 200 MİLYON OLACAK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Havalimanı'nda açılan 4'üncü piste değindiği açıklamasında, bu yıl 87 milyon yolcu hedeflendiğini söyledi. Yavuz, "Dün İstanbul Havalimanı'ndan Ağrı'ya uçtum. Programımız Ağrı'daydı. Dönüşte de yine oradan döndüm. Bilen bilir. Bizde de bir CHP'li milletvekilimiz vardı, kulaklarını çınlatalım Engin Özkoç. O da aynı şeyleri söylüyordu. CHP'nin bütün unsurları da orada, genel başkanları da. ‘Asla İstanbul Havalimanı orada işlemez’ diyordu. Çünkü diyordu ki, ‘Yanlış yer. Uçak kalkarken direkt Bulgaristan sınırına giriyormuş, onun için işlemezmiş. Kuş sürüleri hesaba katılmamış, onun için orası iş görmezmiş. Rüzgarın yönü hesaba katılmamış, onun için orası çalışmamış.’ Bunu diyenler görsün. Geçen yıl tam 84 milyon kişi oradan uçtu. Ne kuş sürüsüne çarptı ne rüzgar engel oldu. Bu yıl da 87 milyon bekleniyor. 4’üncü pist devreye girdi. 9’uncu pist devreye girecek ve o zaman 200 milyon yolcu oradan yılda uçuş gerçekleştirecek Allah'ın izniyle" dedi.

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SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, “Kendi birimimle ilgili söyleyeyim. En çok soru faslı olduğunda bana, ‘Seçim ne zaman olacak’ diye soruyorlar, Seçim İşleri Başkanı olmam sebebiyle muhtemelen. Şu anda partimizin aldığı bir karar yok. Çünkü seçime çok daha fazla zaman var. Şimdi iş zamanı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız herkes bir yandan çalışmaya devam ediyor. 2028'e kadar bu böyle devam edecek. Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki ‘Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak.’ Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs. Hiç kimsenin, ne YSK'nin ne Meclis'in ne başkasının bir karar alması gerekmiyor ama seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın 3 yolu var. Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki, milletvekillerimiz de burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz. Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz. Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz. Nasıl karar alınmasını beklediğimizi de söyledim" diye konuştu.

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YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yavuz, sivil anayasa yapma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kendisinin de yer aldığı 10 kişilik ekibin bunun üzerinde çalıştığını belirten Yavuz, "Bir de daha çok anayasayı soruyorlar. Evet, o hevesimiz devam ediyor. Biz anayasayı, yeni, sivil, demokrat bir anayasayı eninde sonunda gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da işte tam da bunun için 10 kişilik bir komisyon kurdular. Ben de o komisyon üyelerinden birisiyim. Çok uzun süre çalıştık. Cevdet Yılmaz başkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalıştık. Bir noktaya geldi mesele. Bugün yarın, çok kısa süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın programına uygun olacak tarzda kendilerine bir sunum yapılacak. Sonra da bekleyeceğiz" dedi.

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Yavuz, muhtarlık seçimlerinin tarihini bile değiştiremediklerini söyledi. Sırf bu nedenle bile anayasanın değişmesi gerektiğini anlatan Yavuz, "Fırsatı bulduğumuz anda, yani anayasayı değiştirme imkanının oluştuğunu gördüğümüz anda bir anayasa değişikliği olacak. Bazen böyle konuşurken de bana soruyorlar. Niye yeni bir anayasa? Çok şey anlatılır, bu da ayrı bir konuşma konusu. Yani hiç olmazsa bir 10 madde saymamız gerekir ama ben o kadar vaktinizi almayacağım. Niye biliyor musunuz? Bakınız, biz muhtarlık seçimlerini değiştirmek istedik. Biliyorsunuz, yani tarihini. Dedik ki, ‘Bu belediye seçimleriyle aynı gün olması halinde bu seçmen taşımalar, yer değiştirmeler, onlara da yazık, ona da yazık. Yani olmuyor bu iş, muhtarlık seçimleri belediye başkanı seçiminden ayrılsın. Diyelim ki araya 6 aylık süre koyalım ama bunu yapamadık. Niye? Çünkü anayasal engel var. Yani görüyorsunuz, bunu bile yapamıyoruz. Meclis kanun çıkararak yapmaya çalışsa, yapamıyor bunu. Hükümet bir karar alıp yapmaya çalışsa yapamıyor. Ya bunu bile yapamadığınız bir anayasal sistem konuşuyorsunuz. Kaldı ki hiçbir şey yapmasanız, darbecilerin yaptığı bir anayasa yerine millet bir anayasa yapsın diye bu anayasayı değiştirmek yine şarttır ve elzemdir. Bu hevesimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.