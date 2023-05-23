AK Partili Yavuz: En fazla 1 saatte sonuçları alırız

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Anadolu Yayıncılar Derneği’nce düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya gelen Yavuz, özetle şunları söyledi:



GEÇERSİZ OYLARIN SEBEPLERİ



“28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız. Geçersiz oy oranının sebeplerinden bir tanesi de pusulanın 1 metreyi geçer hali. Hem de geniş. İstanbul pusulasının altına 30 tane milletvekili adayı yazıyorsun. Onun için yeni makinelere kafa yormamız gerekiyor. Yeni tabloda, hem pusulaya ilişkin hem Siyasi Partiler Yasası’na ilişkine yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 50 parti müstakil olarak seçime katılsa nasıl oy kullanacaksın, hangi zarfa koyacaksın, nasıl sandığa atacaksın?”



BİRÇOK GENEL BAŞKAN DEĞİŞİR



Yavuz, 14 Mayıs seçim sonuçlarına dair de şunları söyledi:



“Millet İttifakı’nı kastederek söylüyorum birçok genel başkan değişir. Millet İttifakı’nın partileri ve tabanlarında tam bir muhasebe süreci başlar. Birçok partinin durduğu yer değişir. Millet İttifakı dağılır. Yeni ittifaklar kurulur. Parlamenter sistem artık tartışılmaz. Bundan sonra hayaller değil, gerçeklerin iş yaptığı anlaşıldı. Dışarıdan ve içeriden vesayetçiler var, CHP, HPD ve PKK tarafından vesayet altına alınıyor. Vesayetçilerle kavga başlar. Önümüzdeki iki seçimde de Millet İttifakı’nın unsurları sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamaz. ABD ve Avrupa’nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hâkim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye’de iş yapamaz. Bunlar sonuçta da Türkiye’nin hayrına olur.”