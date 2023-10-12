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AK Partili vekiller İsrail’i protesto etti

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Gazze#Meclis
AK Partili vekiller İsrail’i protesto etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

AK Parti milletvekilleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

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AK Partililer, Meclis’in Basın Kapısı’nda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ve ‘Filistin’e özgürlük,’ ‘İsrail’in zulmüne sessiz kalma’, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı dövizlerle İsrail’in operasyonlarına karşı çıkarken, TBMM Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, grup adına basın açıklamasını okudu. Turan, “Yaşanan çatışmalarda sanki Filistin tarafı bir başka ülkenin topraklarına girmiş, orada terör estirmiş gibi algı operasyonu yapılıyor. Yıllardır Gazze bombardımana tabi tutuluyor. Gazzeli için çok seçenek yok. Zaten havadan, karadan ve denizden kuşatılmışlar. Çıkış kapıları kapatılmış, insani yardım koridoru bile yok” dedi.

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#AK Parti#Gazze#Meclis

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