AK Partili vekiller İsrail’i protesto etti

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AK Partililer, Meclis’in Basın Kapısı’nda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar ve ‘Filistin’e özgürlük,’ ‘İsrail’in zulmüne sessiz kalma’, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı dövizlerle İsrail’in operasyonlarına karşı çıkarken, TBMM Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, grup adına basın açıklamasını okudu. Turan, “Yaşanan çatışmalarda sanki Filistin tarafı bir başka ülkenin topraklarına girmiş, orada terör estirmiş gibi algı operasyonu yapılıyor. Yıllardır Gazze bombardımana tabi tutuluyor. Gazzeli için çok seçenek yok. Zaten havadan, karadan ve denizden kuşatılmışlar. Çıkış kapıları kapatılmış, insani yardım koridoru bile yok” dedi.