AK Partili vekilin hesabından Demirtaş tweet’i tepki çekti

Edirne Cezaevi’nde 4 yıldan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş önceki gün yaptığı açıklamada, “Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dilda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” dedi. Akkal’ın sosyal medya hesabından ise buna ilişkin, “Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek ya bize” mesajı paylaşıldı. Akkal bu paylaşımı bir süre sonra silerek şu açıklamayı yaptı: “Paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır, bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır. Böyle bir dilin zikredilmesi bile benim dünyama terstir. Danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bilginize sunarım.”