AK Partili vekilin evlat acısı | Siyasilerden peş peşe taziye mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen’in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını teessürle öğrendim.

Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen

Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk.

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Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.