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AK Partili vekilin evlat acısı | Siyasilerden peş peşe taziye mesajı

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#Ömer Çelik#AK Parti#Abdülkadir Emin Önen
AK Partili vekilin evlat acısı | Siyasilerden peş peşe taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 10:58

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı hayatını kaybetti. Siyasi isimler de sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla Önen ailesine taziye dileklerinde bulundu.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen’in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını teessürle öğrendim.

Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

AK Partili vekilin evlat acısı | Siyasilerden peş peşe taziye mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk.

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Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Abdülkadir Emin Önen

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