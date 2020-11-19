YALOVA (AA)
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AK Partili vekil Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettirdiğini ifade etti.
Büyükgümüş, paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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