MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Partili vekil Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriGündem AK Partili vekil Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
YALOVA (AA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

AK Partili vekil Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Partili vekil Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

 

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettirdiğini ifade etti. 

Büyükgümüş, paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle