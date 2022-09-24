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AK Partili Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var

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#AK Parti#Mahir Ünal#Dezenformasyon
AK Partili Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 11:14

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olacağını söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni yasama yılının açılması ile birlikte, Ekim ayında TBMM Genel Kurul gündemine gelecek yasal düzenlemeleri ve Meclis takvimini DHA’ya anlattı.

Ünal, "Temmuz ayı içerisinde kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ekim ayına ertelediğimizi ifade etmiştik. Bu ertelemeyi de muhalefetle, diğer gruplarla yaptığımız istişarelerle gerçekleştirmiştik. Şimdi 1 Ekim’de Meclis açıldığında ilk sırada Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, yani Dezenformasyonla Mücadele Kanunu’nu ilk gündem olarak alıyoruz. Sonra Endüstri Bölgeler Kanun Teklifi var. Yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler var. Yani, Mali, Orta Afrika, Lübnan, Azerbaycan tezkereleri var. Yine 9 Ekim’e kadar seçiminin yapılması gereken Anayasa Mahkemesi’ne bir üye seçimi var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bir üye seçimi ile RTÜK üye seçimi var. Bir de üzerinde çalıştığımız bir torba yasası teklifi var" dedi.

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'RUH SAĞLIĞI YASASI TASLAK HALİNE GELDİ'

Mahir Ünal, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri başlamadan bu düzenlemeleri Genel Kurul’dan geçirmeyi planladıklarını belirtti. 'Ruh Sağlığı Yasası' ile ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini aktaran Ünal, "Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Recep Akdağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve benim üzerinde çalıştığımız Ruh Sağlığı Yasası var. O da belli bir taslak haline geldi. Önümüzdeki günlerde bütün taraflarla Türk Psikiyatri Dernekleri, PDR gibi taraflarla görüşmeler tamamlandıktan sonra hazır hale getirmeye planlıyoruz. Ruh Sağlığı Yasası da uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı ve Meclis'in beraber çalıştığı yasalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

 

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#AK Parti#Mahir Ünal#Dezenformasyon

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