AK Partili Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Galatasaray direğe takıldı Skor...Canlı | Galatasaray direğe takıldı! Skor...#Süper Lig
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
İskenderun Körfezinde alarm Dinamit yüklü konteyner denize düştüİskenderun Körfezi'nde alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü#İskenderun Körfezi
En az 100 mağdur var Böyle dolandırmışlar...En az 100 mağdur var! Böyle dolandırmışlar...#İnşaat Mağdurları
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kripto paralar resmen çakıldı Uzman isimler sebebini açıkladıKripto paralar resmen çakıldı! Uzman isimler sebebini açıkladı#Kripto Para Piyasası
Filmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştıFilmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştı#Endonezya
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak

#Mahir Ünal#Ahmet Traş#AK Parti
AK Partili Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin açılışında kullandığı ’Zaten kimse gelmemiş ki’ sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’taki 755 bin seçmenin 200 bininin, her 4 kişiden birinin AK Parti üyesi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör de katılımcılara belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaparken, şehrin iki yakasını birbirine bağlayacak olan Önsen Köprüsü’ne geçen ay vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın adını vereceklerini söyledi.

’ESPRİ YAPTIM’

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise dün Elbistan ilçesinde katıldığı etkinlikte ilçe başkanı Ahmet Tıraş’a yönelik söylediği ’Zaten kimse gelmemiş ki’ sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, Ahmet Tıraş’a ’Zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz, demek ki Elbistanlılar, bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?’ sözleriyle ilgili Ahmet Tıraş’a espri yaptığını söyledi. Ünal, kendisini eleştirenlere yönelik şöyle konuştu:

"Dün, Elbistan ilçemizde bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılışı yaptık ve oldukça da kalabalıktı. 2009’da Çöllolar’da orada tatsız bir olay yaşandı. Orası, bir özel sektör şirketinin havzasıydı, toprak kayması gerçekleşti ve 9 canımızı kaybettik. Daha sona Çöllolar mevkisi kapanınca, yaklaşık 212 kişi işsiz kaldı ve onların da yeniden işe yerleştirmeleriyle ilgili çabalarımızı, gayretlerimiz sürdürüyoruz. Onlar da oraya gelmişler. Konuşmam sırasında ilçe başkanımıza bir espri yaptım, ’Başkan, bak bütün çalışma talebinde olanlar buraya gelmiş. Hani bizimkiler nerede?’ diye bir espri yaptım. Akla bakar mısınız? Tek bir çivi çakmamış, bu milletin tek bir sorununu çözmemiş, tek bir derdiyle dertlenmemiş adamlar, oraya yapılan ağız ve diş sağlığı merkezini görmüyorlar, vatandaşa gelen hizmetin ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görmüyorlar. Orada vatandaşa yapılan hizmeti görmek yerine neyi konuşuyor? Mahir Ünal dedi ki buraya şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi gelmedi. Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahir Ünal#Ahmet Traş#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith