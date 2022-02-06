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AK Partili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz

#AK PARTİ#Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)#Mahir Ünal
AK Partili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, gönlü ve yüreği Türkiye'den yana olan, Türk bayrağının altında yaşamaktan mutlu olan herkesle kardeş olduklarını belirterek, "Milletten azade, dışarıda iktidar arayanlarla da sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda kentteki esnaf odalarının başkanları ve temsilcileri ile buluştu. Belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Mahir Ünal, AK Parti olarak 20 yılda ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini kaydederek, Türkiye'nin pandemi sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olacağını belirtti.

'BU BAYRAĞIN ALTINDA YAŞAMAKTAN MUTLU OLAN HERKESLE KARDEŞİZ'

Türkiye'de 20 yıldır 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun', 'Erdoğan'dan kurtulalım da ne olursa olsun' diyenler olduğunu, bunların AK Parti'yi devirmekten başka projesi olmadığını kaydeden Mahir Ünal, şunları söyledi:

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"Tek bir proje açıklamayan tek bir çözüm önerisi getirmeyen ve sorduğunuz da 'Doğu Akdeniz ile ilgili ne yapacaksınız?'. Ses yok. 'Suriye ile ilgili ne yapacaksınız?'. Ses yok. Bugün bize 'Libya'da, Suriye'de ne işiniz var?' diyenler, bir kez olsun 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var?' diye soruyor mu? 'Rusya'nın Suriye'de ne işi var?' diye soruyor mu? Bugün, yumuklarını havaya kaldırıp 'Katil polis' diye bağıranların, bir kez olsun 'Katil PKK' diye bağırdığını duydunuz mu? Biz hep şunu söylüyoruz. Biz; kalbi, gönlü, yüreği bu ülkeden yana olan, bu bayrağın altında yaşamaktan mutlu olan herkesle kardeşiz ama biz milletten azade, dışarıda iktidar arayanlarla da sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hep söylediğim bir şey vardır, benim kahramanım Abdal Halil Ağa'dır. Niye biliyor musunuz? İngilizler Maraş'ı işgal etmiş ve Fransızlara teslim edecekler. Düğün yok, dernek yok. Abdal Halil Ağa ve avanesi düğün olmadığı için davul da çalamıyor. Hanım evde Abdal Halil Ağa'yı sıkıştırıyor, eve ekmek götüremiyor, sıkıntı büyük. Böyle bir ortamda Hırlakyan ne diyor? 'Al sana bir kese altın. Fransızlar geliyor davul çalın'. Ne diyor Abdal Halil Ağa? 'Efendi, değil 1 kese altın, davulumun kasnağını altınla doldursan, ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam. Bu bahis, din bahsidir' diyor. İşte tavır budur, duruş budur. Bu ülkenin tavrı da duruşu da budur. Öyle İngiliz büyükelçileriyle Amerikan büyükelçileriyle görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerekir."

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TBMM içişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise dünya ekonomisinin çok zor durumda olduğunu ve bunun da Türkiye'yi de etkilediğini söyledi. Dünyada doğal gaz, elektrik, petrol ve kömür fiyatlarının artmasının piyasaları zorladığını kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:

"Bu krizin esnafa, meskenlere, fakir fukaraya asgari surette yansıması için Cumhurbaşkanı'nın bizzat direktif ve talimatlarıyla gereken tedbirler alındı. Geçen hafta Maliye Bakanı ile bir toplantıdaydık; BOTAŞ tarafından 100 milyar lira sübvanse edildi. BOTAŞ'ın dünyadan aldığı, ithal ettiği doğal gazın yüzde 99,5'i, 10 liraya aldığının 1,90'ı halka yansıttı. Bu da piyasalar kontrolden çıkmasın, diye yapıldı. Buna rağmen yaşanan zorlukları biliyoruz. Bilin ki bizden çok daha güçlü ekonomiler de bunu beceremediler. Doğal gazı biz meskene 0.17 eurodan satarken, Almanya gibi bizden çok daha güçlü bir ekonomi, dünyanın ilk 3 ekonomisinden 1'i, 1,31 euroya sattı. Her gün Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizle görüşüyoruz, Belçika'sından İtalya'sına çok ciddi şekilde sıkıntıdalar yani güllük gülistanlık olan bir Avrupa, dünya yok maalesef."

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)#Mahir Ünal

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