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AK Parti'li Ünal: Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını reddediyorum

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#Mahir Ünal#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu
AK Partili Ünal: Akşener ve Kılıçdaroğlunun iftiralarını reddediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 19:47

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum" dedi.

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AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vizyonu ile geleceğimize damga vuracak 'Türkiye Yüzyılı' lansmanımızı gerçekleştirdik. Dün ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizi tamamladık ve asırlık hayalimiz TOGG'un banttan çıkışı ile heyecanlandık. Her biri Cumhuriyet'imizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum. 21 Ekim 2022 günü Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçe'mle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfani hür bir evladı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ünal, Cumhuriyet düşmanı olmanın, Cumhuriyet'i donmuş bir göl zannetmekle mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek, "Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'i 'Her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir' olarak ele almak gerekir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu; Cumhuriyet'imizi tarihin içinden akıp gelen çoşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyet'imiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri" açıklamasında bulundu.

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#Mahir Ünal#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu

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