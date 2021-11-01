AK Partili Turan'dan Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şahin ve Türeciden dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneriŞahin ve Türeci'den dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneri!!#Koronavirüs
Yerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili 7 SORU 7 YANITYerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili? 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Samandırada Mesut Özil bilmecesi İdmana çıkmadı, takımı topladıSamandıra'da Mesut Özil bilmecesi! İdmana çıkmadı, takımı topladı#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden Elimden geleni yapacağım dediCumhurbaşkanı Erdoğan: Biden 'Elimden geleni yapacağım' dedi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurduOyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurdu#Sema Dinçer
Kritik zirveye bu sözler damga vurdu... Kendi mezarımızı kazıyoruzKritik zirveye bu sözler damga vurdu... "Kendi mezarımızı kazıyoruz"#İklim Kirizi
Rehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntülerRehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntüler#Konya
Lillede hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddiaLille'de hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia!#Yusuf Yazıcı
Tutuklanan ödüllü polisin ifadesi çıktı Kendini böyle savundu: Kaçtım çünkü...Tutuklanan ödüllü polisin ifadesi çıktı! Kendini böyle savundu: Kaçtım çünkü...#Adana
Türkiyede ilk kez Samsunda yapıldıTürkiye'de ilk kez Samsun'da yapıldı#Koronavirüs
Görüntüler tedirgin etmişti Harekete geçildiGörüntüler tedirgin etmişti! Harekete geçildi#Germencik
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Nüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor 40a yakın şirket görüşme başlattıNüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor! 40'a yakın şirket görüşme başlattı#Bitcoin Madenciliği
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Turan'dan Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

#ANKARA#TBMM#AK Parti Grup Başkanvekili
AK Partili Turandan Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Turan, "Görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 veya 60 dakika olması değil, ne konuşulduğudur" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Muhalefetin görüşme ilgili eleştirilerine cevap veren Turan, Türkiye'nin, diplomasiye, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere, diyaloga önem veren bir ülke olduğunu belirtti.

'ÇİFTE STANDARTLARI KABUL EDEMEYİZ'

Türkiye'nin, ABD ya da herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle sorun yaşamak istemediğini vurgulayan Turan, "Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza, saygı göstermesini beklemek hakkımız. Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok. Artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var" dedi.

'MESELE GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDUĞU'

Haberin Devamı

Muhalefet partilerinin, görüşme süresine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Turan, "Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 veya 60 dakika olması değil, ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu; muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20'de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor."

'GÖRÜŞME GAYET OLUMLU GEÇTİ'

Turan, görüşmenin içeriğine ilişkin de, "Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konuların değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız; ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#TBMM#AK Parti Grup Başkanvekili

BAKMADAN GEÇME!

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım