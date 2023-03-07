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AK Partili Turan: Yaraları birlikte saracağız

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Bülent Turan#Depremzedeler
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 19:56

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan yaraları birlikte saracağımızı belirterek, "Bu süreçte 85 milyonun yüreği beraber attı, aynı duaya amin" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın katılımıyla, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın başlattığı kampanya çerçevesinde AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan mutfak seti içeren 1 tır, Kahramanmaraş’a gönderildi. Programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Esra Yüksel, İl ve İlçe Yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Partili Turan: Yaraları birlikte saracağız

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"Yaraları birlikte saracağız" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bugün Kadın Kollarımızın hazırlamış olduğu 600 mutfak setini Kahramanmaraş’a göndermek için bir aradayız. Bildiğiniz gibi çok acı bir deprem yaşadık. Daha önce yaşanılan depremlerin çok dışında, çok daha ağır kayıplar verdiğimiz ve çok geniş bir havzayı kapsayan bir yıkımla karşılaştık. ‘Hafif acılar konuşulabilir; ancak derin acılar dilsizdir’ demişler. Yüreğimiz yanıyor, canımız acıyor; ama bu süreçte 85 milyon olarak bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk. Bu süreçte 85 milyonun yüreği beraber attı, aynı duaya amin dedi. Beraber üzüldük, beraber ağladık. Şimdiye kadar nasıl ki birçok sorunu devlet-millet el ele aşmışsak, bu sorunu da aynı şekilde aşmak da çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

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#AK Parti#Bülent Turan#Depremzedeler

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