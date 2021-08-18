AK Partili Turan: TÃ¼rkiyeâ€™yi bÃ¼yÃ¼tmeye devam edeceÄŸiz

AK Parti Grup BaÅŸkan Vekili ve Ã‡anakkale Milletvekili BÃ¼lent Turan, Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. ZiyaretteÂ AK Parti Ã‡anakkale Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Merkez Ä°lÃ§e KoordinatÃ¶rÃ¼ Ethem HÄ±rÃ§Ä±n, AK Parti Ã‡anakkale Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±ray Ã–lÃ§ek, YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri de hazÄ±r bulundu. AK Parti'li Turan, partililerle teÅŸkilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â deÄŸerlendirdi. GÃ¼ndemeÂ iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda da bulunanÂ Turan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:





"Milletimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le TÃ¼rkiyeâ€™yi bÃ¼yÃ¼tmeye devam edeceÄŸiz. 84 milyon olarak en bÃ¼yÃ¼k zenginliÄŸimiz;Â birlik, beraberliÄŸimiz ve kardeÅŸliÄŸimiz. TÃ¼rkiyeâ€™yi en Ã¼st liglere hep birlikte taÅŸÄ±maya devam edeceÄŸiz. Kabil HavalimanÄ±â€™nda tÃ¼ylerimizi Ã¼rperten gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri gÃ¶rdÃ¼k. Kendi Ã¼lkesinden kaÃ§mak zorunda kalan insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ±n kÄ±sa bir Ã¶zeti o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler. AsÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken ise 20 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkede barÄ±ÅŸ, huzur ve gÃ¼ven iÃ§in konumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin hali. Ä°nsanlÄ±k bu sistemi, bu utanÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini hak etmiyor. DÃ¼nya 5â€™ten bÃ¼yÃ¼k olmalÄ±. TÃ¼rkiye, Ã¶nemli, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aktÃ¶r. Joe Bidenâ€™Ä±n sÃ¶zde soykÄ±rÄ±m Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin DoÄŸu Akdenizâ€™deki varlÄ±ÄŸÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Adeta Ã¼lkemizi kÄ±skaca alarak, her ÅŸeye â€˜evetâ€™ diyen eski TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼lsÃ¼n istiyorlar. Milletimizle beraber inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yoldan dÃ¶nmeyeceÄŸiz. Egemenlik haklarÄ±nÄ± savunan, terÃ¶re geÃ§it vermeyen, yerli ve milli Ã¼retime odaklanmÄ±ÅŸ TÃ¼rkiyeâ€™yi geleceÄŸe taÅŸÄ±yacak konularda kararlÄ± bir irade var. 84 milyon iÃ§inÂ Ã¼lkemiz iÃ§inÂ Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in sorumluluklarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k. Ã‡anakkaleâ€™mizde de hemÅŸehrilerimizi yatÄ±rÄ±mlarlaÂ hizmetlerle buluÅŸturmaya devam ediyoruz, devam etmeliyiz. SalgÄ±n ÅŸartlarÄ±nda dahi yatÄ±rÄ±mlara ve projelere devam eden bir TÃ¼rkiye var. AÅŸÄ±lamada 86 milyon doza ulaÅŸtÄ±k. DÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z 26 yeni fabrikanÄ±n daha aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Savunma sanayisinde yÃ¼zde 80â€™e varan yerlilik oranÄ±yla adeta devrim yaÅŸanÄ±yor. Her geÃ§en gÃ¼n yeni adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. Pakistanâ€™a ihraÃ§ edeceÄŸimiz 4 MÄ°LGEM korvetinin ilki 2 gÃ¼n Ã¶nce denize indirildi. Yine ilk aÃ§Ä±k deniz karakol gemimizin sac kaynaÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ekonomide salgÄ±nÄ±n olumsuz etkilerini en aza indirmek iÃ§in adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. Rekor ihracat rakamlarÄ± bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sonucu. Son 12 aylÄ±k ihracatÄ±mÄ±z, 201,5 milyar dolara yÃ¼kselerek Cumhuriyet tarihimizin zirvesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu."

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