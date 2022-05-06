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AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil

#ÇANAKKALE#AK PARTİ#Bülent Turan
AK Partili Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şu ana kadar 500 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirterek, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz" dedi.

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Kentteki bir iş merkezinde, yeni iş yerlerinin açılışları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Önümüzde şu an gündemimizde sorun olarak duran bir mülteci meselemiz var" diyen Turan, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz. Biz ilgisiz bir yerdeyiz de bize mülteci geliyor falan değil. Güzergah burası. Ama Türkiye'nin sağduyusu, kadim devlet anlayışı, bu sorunları aşmaya yeter ve artar. Yeter ki istismara, oyuna imkan vermeyelim" dedi.

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'DÖNMEYE DEVAM EDECEKLER'

Bülent Turan, "Türkiye büyük bir ülke, bu devlet güçlü bir devlet. Nasıl ki tarihte, Osmanlı öncesinde de nerede mazlum ve mağdur varsa kapı açmış, yine açtık. Ama 500 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü. 1 milyona yakın Suriyeli için şu anda hazırlık yapılıyor. Dönmeye devam edecekler. Konu sadece Suriyeli konusu değil. Başka ülkelerden de batıdan da doğudan da burası bir güzergah. Bunun bedelini maalesef ödüyoruz. Fakat bunu aşmak için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber tüm tedbirleri almak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından katılımcılar kurdele keserek iş yerlerinin açılışlarını yaptılar.

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#ÇANAKKALE#AK PARTİ#Bülent Turan

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