AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımına tepki

Turan, Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan yaptığı değerlendirmeye, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çekildiği belirtilen bir fotoğrafı, "İnsan utanır biraz." başlığıyla paylaşan Turan, CHP'nin,12 Eylül, 28 Şubat darbecileri AK Parti döneminde yargılanırken, "Bunlar yaşlı" deyip karşı çıktığını belirtti.

Turan, "27 Nisan'ı alkışlayan, 15 Temmuz'a tiyatro diyen CHP. CHP, darbe destekçiliğiyle yüzleşmeden, bu konuda milletten özür dilemeden darbe karşıtı her söylemi boştur. Darbe = CHP." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini 'Allah'ın lütfu' olarak görenler, Gazi Meclisimize düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar, demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız." ifadelerine yer vermişti.

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