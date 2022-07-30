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AK Parti'li Turan: Gönül ister ki Atina’da camimiz olsun

#Bülent Turan#Atina#Cami
AK Partili Turan: Gönül ister ki Atina’da camimiz olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret ederek Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile bir araya geldi.

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Turan, “Bugün Gökçeada'da 500'den fazla Rum vatandaşımız yaşıyor. Onların temsilcisi olan Metropolit Sykis Bey'i ziyaret etmekten büyük keyif aldık. Ancak keyifle söylüyorum ki büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Gökçeadamızda Rum vatandaşlarımız için ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz açıldı. Birkaç sene önce sadece 3 olan öğrenci sayısı bugün 56'ları buldu. Köylerimizde Rum okullarımız var" dedi. Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşların Yunanistan'da ve Türkiye'de ortak ve eşit eğitim haklara sahip olduğunu hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

“Ancak benzer bir talebi de yeri gelmişken Yunanistan'dan talep etme hakkımız var diye düşünüyorum. O da şöyle, Gümülcine'de bundan kısa süre önce 4 okulumuz daha kapandı. Lozan Antlaşması gereği kapandı denmiyor ‘ara verildi’ ifadesi kullanılıyor. Aynı saygıyı da Yunan makamlarından bekliyoruz. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun.”

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#Bülent Turan#Atina#Cami

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