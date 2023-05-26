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AK Parti'li Turan: Bu yanlış adamlara ülkeyi emanet etmeyeceğiz

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#Bülent Turan#Seçim2023#AK Parti
AK Partili Turan: Bu yanlış adamlara ülkeyi emanet etmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 10:59

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu seçimde, bu yanlış adamlara ülkeyi emanet etmeyeceğiz. Bu ülkede kimin terörle çok sert mücadele ettiğini, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, ordusuyla terörü mahvettiğini hem FETÖ'yü hem PKK'yı hem de IŞİD'i yerle bir ettiğini, kimin de biz FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e saldırırken; tezkereye 'hayır' dediğini, yanında durduğunu herkes biliyor" dedi.

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Bülent Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nca Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen sandık eğitim programına katıldı. Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas eşlik etti. Burada konuşan Turan, 'Siz SSK genel müdürü olduğunuz dönemde 10 aylık torununuzu sigortalı yaptınız, bu ayıp değil mi?' sorusuna Kılıçdaroğlu 'Ben yapmadım, oğlum yaptı' diye cevap veriyor. Bunu yayında söyledi. Bugün oğlunu satan, yarın bu ülkeye ne yapmaz? Hani babana bile güvenme diyorlar ya tam örneği. Bunlara güven olmaz" dedi.

'AYBÜKE ÖĞRETMEN KADIN DEĞİL MİYDİ'

Sandığa sahip çıkma çağrısında da bulunan Turan, "Bu seçimde, bu yanlış adamlara ülkeyi emanet etmeyeceğiz. Az önce yolda gösterdiler; 14 Mayıs sonrası milliyetçiliği aklına gelen Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan'a büyük bir terbiyesizlik yaparak, 'namertsin' diyerek 'sen terörle beraber yol yürüyorsun' demiş. Bu ülkede kimin terörle çok sert mücadele ettiğini, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, ordusuyla terörü mahvettiğini hem FETÖ'yü hem PKK'yı hem de IŞİD'i yerle bir ettiğini, kimin de biz FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e saldırırken; tezkereye 'hayır' dediğini, yanında durduğunu herkes biliyor. Dün aynı programda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'PKK kurucusu Sakine Cansız öldürüldüğünde siz tweet atarak başsağlığı dilediniz, taziyede bulundunuz' diyorlar. Kaftancıoğlu ise 'Ben kadınım, öldürülen kadın, insan haklarından dolayı bunu söyledim' diyor. Peki, Aybüke öğretmen kadın değil miydi? Yasin Börü gencimiz değil miydi? Bebeklerimiz, gençlerimiz ölürken, şehit olurken neden aklınıza insan hakları gelmedi? Bir insan PKK kurucusu öldürüldü diye taziyede bulunup da CHP'nin, sözüm ona Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı olabilir mi? O yüzden diyorum; sandığa sahip çıkacağız. Bu yanlış adamlara, yanlış insanlara bu ülkenin emanetini teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

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#Bülent Turan#Seçim2023#AK Parti

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