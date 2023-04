AK Parti'li Turan: Bu dönem 310 kanunu yasalaştırdık

Haberin Devamı

TBMM'de 7 Temmuz 2018'de başlayan 27'nci Yasama Dönemi, 14 Mayıs'ta sona erecek. Tarihinde ilk kez bir dönemi 6'ncı yasama yılına girerek geride bırakan Meclis, dün 'seçim tatili' kararı alıp, çalışmalarını sonlandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, söz konusu dönemi DHA'ya değerlendirdi. Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk dönemi olan 27'nci dönemin çok özel olduğunu ve yeni sistemle ilk defa 6'ncı yasama yılının yaşandığını söyledi.

'MECLİS 5 YIL GÖREV YAPMIŞSA; SEBEBİ BAŞKANLIK SİSTEMİ'

Turan, 27'nci dönemin çok özel bir dönem olduğunu belirterek, "6'ncı yasama yılındayız. Meclis 5 yıl boyunca görev yapmışsa, bunun temel sebebi; başkanlık sistemidir. Bunlar, hükümet değişiminin olmaması, krizlerin olmamasından kaynaklıdır. Eğer tekrar eski yıllarda olduğu gibi bakanlık kavgaları olsaydı; asla bu dönemde 6'ncı yasama yılını bulamazdı. Çok kıymetli bir Meclis dönemi yaşadık. Eski yıllarda yüzde 70-80 katılımın olduğu bir Meclis'e 'Büyük bir başarı' derdik. Fakat bu dönem; 14 siyasi partinin temsil edildiği, yüzde 99'dan fazla halk kesiminin karşılık bulduğu çok özel bir kazanım oldu. O yüzden demokrasi tarihimizde 27'nci dönem, çok farklı yazılacak" dedi.

'310 KANUNU YASALAŞTIRDIK'

Turan, 27'nci dönemde önemli yasal düzenlemelere imza attıklarını aktararak, "Halkın dertlerine tercüman olmak için, toplumun taleplerini karşılamak için çok büyük mesai harcadık. Bazen sabah kadar, bazen hafta sonu mesailer yaptık. Bu uzun mesailerin bitiminde Cumhur İttifakı'yla uyumlu olarak, yürütmeyle paylaşarak 310 tane kanunu yasalaştırma imkanı bulduk. Bir dönemde 300'den fazla kanun teklifinin yasalaşması, bir Meclis başarısıdır. 3 bin 600 ek göstergeden EYT'ye kadar, sözleşmelilerin kadroya geçmesinden en büyük vergi barışına kadar, yargı reformlarından seçim barajının düşürülmesine kadar, öğretmenlik kanunundan sağlık reformuna kadar, 300'den fazla kanunun görüşüldüğü çok özel bir süreçten bahsediyorum. Ümit ederim; yeni dönemde en az bu kadar başarılı olur. Sadece kanun teklifleri değil; çok fazla sayıda araştırma önergesiyle beraber komisyon kurduk. Deprem araştırma komisyonundan bankacılık işlemlerine kadar, müsilajdan balıkçıların sorunlarının araştırılmasına kadar, yaşlıların dertlerinden kadınlarımızın sorunlarına kadar, gençlerimiz ve çocuklarımızdan madencilerin haklarına kadar birçok başlıkta araştırma komisyonu kurduk. Ayrıca onlarca sayıda uluslararası sözleşmenin ve tezkerenin görüşülmesi ve yasalaşmasını sağladık" diye konuştu.

'YÜZÜMÜZE BAKAMAYAN VEKİLLER VAR'

12,5 yıldır milletvekilliği yaptığını belirten Turan, "AK Parti'nin aralıksız, 7,5 sene ile en uzun süreli grup başkanvekilliğini yaptım. Bu büyük bir onur, büyük bir emanet. Şimdi 3'üncü dönem kuralı ile beraber görevimize son veriyoruz. Yeni dönemde yeni arkadaşlarımız gelecek. İsteriz ki; bu dönemi değerlendirerek, eksiklerimizi görerek, daha iyi bir dönem olsun. Daha tecrübeli bir dönem olsun. Zaman zaman istemediğimiz hatıralar oldu; tartışmalar, polemikler hatta fiili müdahalelere varan kavgalar oldu. Bunların sayısı az ama 600 vekilin arasında az da olsa hepimizi üzdü. Şimdi ayrılırken yüzümüze bakamayan vekiller var. Yaptığı işlerden mahcup olan vekiller var" dedi.

'ÖNEMLİ BİR SEÇİMİN AREFESİNDEYİZ'

28'nci döneme ilişkin de değerlendirmede bulunan Turan, şunları kaydetti. "28'nci dönem vekillerinden isterim ki; seçim bölgesinde tüm seçmenlerin notlarını iyi alsınlar. Sosyal kesimlerin taleplerini iyi değerlendirsinler ve ilk mesaiye başladığında daha büyük bir performans ile çalışmalarına başlasınlar. 'İktidarın yaptığı her şey yanlış' demek; bir muhalefet görevi, vekillik tarzı olmaması gerek. Hepimizin ortak uzlaşacağı konular var. Kürsüye çıkıp, içeride 3 vekil olmasına rağmen Sultanahmet Meydanı'nda miting yaparcasına bağırmanın, iktidarın yaptığı her şeyin yanlış olduğunu söylemenin hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Önemli bir seçimin arefesindeyiz. Bu seçimler küresel operasyona açık olan insanlar ile milli duruşu çok net olan insanların seçimi olacak. Bu seçimler, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyenler ile 'Tecrübeyle, liderlikle Türkiye ayağa kalsın' diyenlerin seçimi olacak. Bu seçimler, 'Kazanımlarımız artarak devam etsin' diyenler ile her türlü maceraya açık olanların seçimi olacak" dedi.