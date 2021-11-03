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AK Parti'li Turan: Akşener'in tavrını milletin takdirine bırakıyoruz

#ANKARA#TBMM#AK PARTİ
AK Partili Turan: Akşenerin tavrını milletin takdirine bırakıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Akşener, ses tonunu yükseltip üslubunu da bozarak, nezaket sınırlarını zorlayarak içine düştüğü zor süreci aşabilmek için neredeyse her konuya değindi. Üslubundaki argoya varan kabalığı, nezaketsizliği milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki konuşma tarzını ve üslubunu eleştirdi. Akşener'in konuşmasını ibretle izlediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Akşener, ses tonunu yükseltip üslubunu da bozarak, nezaket sınırlarını zorlayarak içine düştüğü zor süreci aşabilmek için neredeyse her konuya değindi. Üslubundaki argoya varan kabalığı, nezaketsizliği milletimizin takdirine bırakıyoruz. Grup konuşmasında değinmediği, daha doğrusu değinemediği tek konu, ittifak ortağı CHP'nin tezkereye 'evet' diyenleri ihanetle suçlamasıydı. Bu kadar temel bir konuda uzlaşamayan bir ittifakın iki önemli bileşeninin nasıl hayat bulacağını elbette hep beraber göreceğiz. Ancak ittifakın anlamı; beraber yol yürümek, ülke ve millet adına benzer rüyayı görmek, temel konularda aynı veya yakın bakış açısına sahip olmak değil midir? Sayın Akşener'in ülkeyi, milletimizin güvenliğini yakından ilgilendiren en önemli gündemlerden olan tezkere gibi bir konuda olması gereken tavrı gösteren partilere Kılıçdaroğlu tarafından hain yakıştırılmasına cevap verememesi içine düştüğü hazin halinin göstergesidir. Tezkere, o gün geçmemiş olsaydı, sınırımızın derinliklerinde olan askerimiz geri çekilmek zorunda kalacak, orada bir terör devlet kurulmasının önü açılmış olacaktı. Asıl böyle önemli, milletimizin güvenliğini ilgilendiren bu tezkereye 'hayır' demek, destek olmamak ihanet anlamına gelmez mi?"

'TÜRKİYE'NİN HAKİM PARTİSİ ŞÜPHESİZ AK PARTİ'DİR'

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Turan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yılı nedeniyle yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi literatürde, uzun süre iktidarda kalan, zamanın ruhuna uyum gösteren, tarihsel bir misyona sahip olan, en önemlisi güçlü bir toplumsal destek bulan partilere 'hakim parti' denir. Türkiye'nin hakim partisi de şüphesiz AK Parti'dir. Üstelik bu süreç yaşanırken, 20 yıl önce Türkiye'nin gündeminde başörtüsü, katsayı mağduriyetleri, vesayet odakları, IMF'ye mahkum bırakılmış ekonomi, siyasi krizler, hükümet krizleri ve bölgesel geri kalmışlık gibi konuların birçoğunun geride kaldığını gururla görüyoruz. Millete hizmette 19'uncu yılımızda bizlere daima teveccüh gösteren, sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız milletimize müteşekkiriz. Bu teveccüh, bu ağır emanet; elbette bizlere ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bu uzun yolda emeği geçen tüm teşkilatımıza, liderinden mahalle başkanına, üyesine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Milletimizle, liderimizle, ilk günkü aşkla ve heyecanla nice yıllara diyoruz."

 

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#ANKARA#TBMM#AK PARTİ

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