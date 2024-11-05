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AK Partili Soylu: Ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli
AK Partili Soylu: Ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılının istikamet meselesidir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:28

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır” sözlerine ilişkin, “Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerine sosyal medya hesabından paylaşarak, “Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız” ifadelerini kullandı.

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#Süleyman Soylu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli

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