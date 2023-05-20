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AK Parti'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi 

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#Savcı Sayan#Aydın#Kalp Krizi
AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 01:09

AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan, seçim çalışmaları için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları kapsamında, Aydın'a gittiği sırada fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Savcı Sayan'ın resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

"2. tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir."

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#Savcı Sayan#Aydın#Kalp Krizi

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