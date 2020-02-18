AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 11:17,
AK Partili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi
TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Kadak'ın kazayı sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya dönen Meclis'in en genç vekillerinden Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir TIR ile bariyerler arasına sıkıştı.
Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.
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