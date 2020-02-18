AK Partili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya dönen Meclis'in en genç vekillerinden Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir TIR ile bariyerler arasına sıkıştı.



Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

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