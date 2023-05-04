AK Parti'li Özlem Zengin'den Babacan'ın "Türklük değişecek" sözlerine tepki

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Özlem Zengin'in konuşmasından satır başları şöyle:

HDP ve CHP'nin ittifakı, Millet İttifakı'nın öncesine dayanıyor. Daha evvel baktığınızda uzlaşarak TBMM'de önemli işler yaptılar. En son yaptığımız Suriye tezkeresinde CHP ilk kez hayır oyu kullandı. Bu desteği bir mecburiyete itafen değil, kamuoyundaki algıyı kırmak için. Çünkü PKK'nın aleni bir şekilde Millet İttifakı'na destek vermesi başta İYİ Parti olmak üzere vatandaşları rahatsız ediyor.

Fatma Kurtulan İYİ Parti'ye dönerek "Burada oturuyorsunuz, varlığınızı bize borçlusunuz" demişti. Bu konuşmasının ardından grup başkanlığı görevinden alınmıştı. Birinci hedef, seçim aslında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında görmüyorum.

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BABACAN'IN "TÜRKLÜK DEĞİŞECEK" SÖZÜ

Rahatsız edici. Türkiye'de vatandaşlık tanımıyla bir itiraz yok. Vatandaşlık tanımı üzerinde konuşmak kolay olmamalı. Kendi kimliği yüzünden engellenen tek başörtülüler olmuştur. Bunu yaparken Doğu ve Güneydoğu'dan özellikle oy almayı hedeflediği için bir söylem içerisinde. Bu söylemin nereye gideceğini hesaplayamadıkları kanaatindeyim. Bu kavramlar oy almak için telaffuz edilecek laflar değil, ayrıma götürecek dikkat edilmesi gereken sözler.

"BİRİNCİ MESELE OY ALMAK DEĞİL"



Yaptığımız işleri aile aile anlatıyoruz. Birinci mesele oy almak değil. AK Parti'de öncelik hedef vatandaşın sorunlarını çözmek. Siyasette artık tek cevap yeterli gelmiyor. Çünkü insanlar kendilerini tek kimlikte tanımlamıyor. Genç dediğinizde tek bir kimlik yok. Z kuşağı laflarını çok düzel buluyorum. Gelecekte bizi ne bekliyor diyorsanız siyastte çoklu mesajlar. Ve bireysel cevaplara ihtiyaç var.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK TURDA SEÇİLECEK"

Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. AK Parti de Meclis'te birinci parti olacak. Tüm bunlar olurken bütün partiler müthiş bir rekabet içerisinde, Hiçbir partinin tek başına kendi fikri seçimi almasına yetmiyor.

Kira fiyatı arttı diye "size oy vermeyeceğim" diyen yok. AK Parti bu zamana kadar işittiği problemleri çözdüğü için 21 yıllır iktidarda. Bugün de bu problemlerin varlığı, muhalefeti heyecanlandıracak bir durum değil.

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KADINA YÖNELİK ŞİDDET



Kadınlar bir araya geldiğinde sadece kadın meselesi konuşuluyormuş gibi bir algı oluyor. Kadın siyasetçileri günah keçisi haline getiriyor. Kadınlar sadece Aile Bakanı olmamalı. Aile bakanlığını erkekler yapsın. Vatandaşlarımızın kapısını çaldığımızda, "O kadar güzel haklarımızı koruyorsunuz ki" diyen kadınlar erkekler var. Ben kapıları çaldığımızda, sokakta karşılaştığımızda duyduğum cümlelerden memnuniyet duyuyorum. AK Parti kadını ve aileyi bir bütün olarak alıyor. 33 milyondan fazla evli çift var Türkiye'de.

Siyasette insani konuşmaların azaldığını görüyorum. Sadece kadınların değil, erkeklerin de buna ihtiyacı var. İnsanlar tüm kararlarını duyguları, kalbi ile karar veriyor. Oy verdiği partiye kalbi ile bağlı. 'Biz ailecek 'a' partisine oy verdik' derler mesela.