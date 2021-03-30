AK Parti'li Özlem Zengin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini Jülide Sarıeroğlu'ndan devraldı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Sosyal Politikalar Başkanlığının, "gönül seferberliği" kapsamında, tüm Türkiye'de çalışmalarını sahada etkin şekilde yapan birimler olduğunu söyledi.

Bu anlamda sorumluluklarının bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, partideki yeni görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Zengin'e de devraldığı görevinde başarılar diledi.

"YENİ BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK TELAKKİ EDİYORUM"

Zengin, teşkilatı çok önemsediklerini ve partideki kadınların çok uzun teşkilat geçmişlerinin bulunduğunu vurgulayarak, partide aldığı görevleri hatırlattı.

Teşkilatın, yaptıkları işlerin temelini ve mayasını oluşturduğunu dile getiren Zengin, "Doğrusu hem heyecanlıyım hem de bu yeni görevi yeni bir dönem, yeni bir öğrenme süreci olarak telakki ediyorum." dedi.

AK Parti'yi bir okul olarak kabul ettiklerini ve hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Zengin, "Bizim için 2023'e giden yol çok önemli. Bu manada kendi hayallerimizi, Türkiye'nin hayalleriyle birleştirerek hayata geçirmek için hep beraber bir ekip çalışmasıyla, özveriyle iyi işler yapacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zengin ile Sarıeroğlu, birbirlerine çiçek ve hediye takdim ederek, yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını diledi.

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