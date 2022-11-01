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AK Parti'li Özlem Zengin, görevini Belgin Uygur'a devretti

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#Özlem Zengin#AK Parti#Belgin Uygur
AK Partili Özlem Zengin, görevini Belgin Uygura devretti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 19:21

AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti.

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AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkan Vekilliği koltuğuna, Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin ise Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti. AK Parti'de uzun yıllardır farklı görevlerde bulunduğunu ifade eden Özlem Zengin, "Teşkilatımızın her kademesinde çalışarak AK Parti'yi inşa eden neferlerden bir tanesiyiz. Hangi görevi yaparsak yapalım bizim için önemli olan bu ailenin bir parçası olmak" dedi.

'BÜTÜN GÜÇ VE GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yardımcılığı görevini Özlem Zengin'den devralan Belgin Uygur ise "Teslim aldığımız emanetin farkındayız. Bu emaneti en iyi şekilde taşımak, aziz milletimize hizmet edebilmek için bütün güç ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü de bugün burada veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Uygur, konuşmasının sonunda AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini devralan Özlem Zengin'e başarılar diledi.

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#Özlem Zengin#AK Parti#Belgin Uygur

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