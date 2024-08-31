AK Partili Özlem Zengin'den Dilruba Kayserilioğlu açıklaması: Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

SAVUNMA SANAYİİ ATILIMLARI NE GETİRDİ?

İşte Zengin'in açıklamalarından satır başları:

Savunma sanayiinde oluşan öncülük çok önemli. Vatandaşlarımızın çok alakası var bu konudaki gelişmelere. TEKNOFEST'e gelen gençler zaman zaman Meclis'e de geliyor. Bunları gördüğünüzde geleceğe dair çok ümitvar oluyorsunuz.

8 YAŞINDAKİ NARİN NEREDE?

Aranmaya devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Ben de konuyu takip ediyorum. Yanlış bazı haberler sebebiyle yayın yasağı geldi. Çok kısa zaman içerisinde netice alınacağını düşünüyorum. İnşallah evladımız bulunur.

MECLİS'TEKİ YUMRUKLU KAVGA

Her an oluyormuş gibi bir şey TBMM'ye haksızlık olur diye düşünüyorum. TBMM'de kavgaları artıran şeylerden biri içtüzüğün yeterli gelmemesi. İçtüzük üzerine oturup sakince konuşmamız gerekiyor. Şuna üzülüyorum medya sadece kavgaları haber yapıyor. Medya da sosyal medya da kavgaya teslim oluyor. Bir sürü uzlaşılan konu var, bunlar haber olmadı. Mahmud Abbas geldiğinde çok büyük bir uzlaşı yok muydu? Kavganın maalesef reytingi var.

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ÖZEL'İN GELMESİ SİYASETTE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Özgür Bey genel kurulda çok vakit geçirmiş biri. Bizimle uzlaşmak istemeyen Kılıçdaroğlu CHP'siydi. Sayın Özgür Özel'in doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben CHP'nin kendisinin normalleşmeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Biz aynı yerde duruyoruz.

YENİ ANAYASA

Bunun yokluğunu vatandaşımızın anlaması için bunu bizim anlatmamız lazım. Anayasa yapmak önce uzlaşıyı getiriyor.

CAN ATALAY

Bu konuyla ilgili olarak kesin hükmü okuduk. TBMM var olan kesin hükmü ortadan kaldıramaz. TBMM kesin hükmü okumaktan başka bir şey yapmadı. (AYM-Yargıtay anlaşmazlığı) Bu tür konulara müsaade etmeyecek yeni anayasa olmalı.

SOKAK RÖPORTAJI TUTUKLUSUNA TAHLİYE

Hiçbir konuyu olması gereken zeminde tartışamıyoruz, üzülüyorum. Hukuk aslında bize ne zaman tutukluluk olup olmayacağını söylüyor. Buradaki konuda benim şahsi önerim tutuksuz yargılansın, yargılama olmasın değil. Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak.

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"İSTENMEYEN İSİM" İDDİASI

O kadar kolay ki karşıtlık üzerinden kendinizi anlatmak. Önemli olan kendi fikrinizi bir kötü inşa etmeden anlatmak. Bunu yapmak yerine mesela söylemediğiniz şeyler üzerinden linç ediliyorsunuz.

En alevlendiği dönem 2023 seçimleriyle beraber. Sosyal medyadaki izleri takip ettiğinizde gerçek görülüyor.

(Sosyal medyadan gelen yorumlar) Buradan bir çağrı da bulunabilir miyim; bunlar önyargı. AK Parti dışında bir yerde olmadım, olmayı düşünmedim. Meclis'e gelsinler, konuşalım, müzakere edelim. Meclis'e davet ediyorum.

Sosyal medyayla ilgili bir hukuk düzeni tüm dünyada yetersiz kalıyor. Bu mecraların kullanımıyla alakalı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

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SOKAK KÖPEKLER YASASI

Aynı anda iki dengeyi korumamız gerekiyor. Son zamanlarda sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi. Bizim önce insanların can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Öte yandan hayvanlara zarar vermek bir cezaya tabii. Hayvana işkence ve öldürmeye ceza var. Bu yeni kanunla da hayvanlara zarar veriliyorsa ona ceza var. Barınak sayısının artması gerekiyor.

ESAD'LA BİREBİR GÖRÜŞME NE GETİRİR?

Bu konuyla ilgili henüz bir şey söylemek için erken. Bu görüşme olduktan sonra bu şekillenir. Buraya gelenler sığınmacı statüsüyle geldi. Bizim de arzumuz bir an evvel kendi ülkelerindeki şartların düzelmesi ve ülkelerine geri dönmeleri yönünde.